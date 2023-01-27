الصادرات غير النفطية الايرانية تنمو بنسبة 2.93٪مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد بلغت الصادرات غير النفطية في الأشهر العشرة من هذا العام 103 ملايين طن وبلغت قيمتها 45 ملياراً و 300 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.93٪ للوزن و 17.66٪ بالقيمة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي .

وبلغت واردات الدولة خلال هذه الفترة 31 مليون طن بقيمة 48 مليار و 500 مليون دولار، أي بانخفاض نسبته 7.6 في المائة في الوزن، وزيادة في القيمة بنسبة 16.86 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة من 385 دولارًا في 10 أشهر من العام الماضي إلى 440 دولارًا في 10 أشهر من هذا العام، مما يشير إلى نمو بنسبة 14.31 في المائة.

وبلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة 1571 دولاراً بنسبة 25 و 74 في المائة مقارنة برقم 1249 دولاراً في الأشهر العشرة الماضية.

وأهم الدول التي تم التصدر اليها هي الصين بـ 12 مليار و 600 مليون دولار ، والعراق بـ 8 مليارات و 900 مليون دولار ، وتركيا 6 مليارات و 600 مليون دولار ، والإمارات بـ 4 مليارات و 800 مليون دولار ، والهند بمليار و 600. مليون دولار.

وأهم البضائع التي تم تصديرها هي الذرة والأرز وفول الصويا والقمح وزيت عباد الشمس والشعير وكسب فول الصويا في قائمة السلع المستوردة الرئيسية للبلاد .

وبلغ الترانزيت الخارجي للبلاد خلال الأشهر العشرة من العام الجاري 11 مليون طن بنمو 7.43 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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