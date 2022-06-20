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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:٢١ م

غرفة التجارة الايرانية العراقية:

حصة العراق 15 بالمائة من الصادرات الايرانية غير النفطية

حصة العراق 15 بالمائة من الصادرات الايرانية غير النفطية

أعلن عضو الهيئة الرئيسة لغرفة التجارة الايرانية العراقية، يوم الاثنين، ان حصة العراق من الصادرات الايرانية غير النفطية تبلغ 15 بالمائة، وبهذا يحل العراق في المرتبة الثالثة بعد الصين والامارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بشأن الوضع الاخير للتجارة بين ايران والعراق، قال حميد حسيني: ان دراسة الاحصاءات التجارية للشهرين الماضيين (الشهرين الاولين من السنة الايرانية من 21 آذار/مارس الى 21 أيار/مايو 2022)، تبين ان انخفاض الصادرات الايرانية الى العراق خلال الشهر الاول، قد تم تعويضها في الشهر الثاني، حيث بلغت قيمة صادراتنا الى العراق في الشهر الماضي اكثر من 800 مليون دولار.

وبيّن حسيني: ان العراق يحل في المرتبة الثالثة بعد الصين والامارات في الصادرات الايرانية، حيث تبلغ حصة هذا البلد 15 بالمائة من الصادرات غير النفطية الايرانية، متوقعا ان تشهد الصادرات الايرانية زيادة ملموسة في الشهر الثالث مقارنة مع الشهرين الاولين.

وأردف: انه تم استئناف تصدير المشتقات النفطية الى العراق، كما ان زيادة سعر الغاز كان احد العوامل المؤثرة على زيادة الصادرات./انتهى/

رمز الخبر 1924682
https://ar.mehrnews.com/news/1924682/

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