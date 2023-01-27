مقتل 8 صهاينة وإصابة 12 آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة+فيديو+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال موقع واي نت العبري:"إنه قتل 8 اشخاص وأصيب 12 مستوطنين في عملية اطلاق نار في كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس".

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية: "سيارة توقفت وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم تحرك سائقها ووجد مجموعة أخرى واطلق النار عليهم".

وزعمت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ، إلا أن ذلك جاء بعد أن ترك ورائه على الأقل حسب إعلان نجمة داود الحمراء 8 قتلى وعدد كبير من الجرحى.

وجدير ذكره أنه تعد العملية التي وقعت مساء اليوم من أكبر العمليات التي شهدها الكيان في الفترة الأخيرة حسب وصف الجهات الصحية، منفذوا العملية انسحبوا من المكان، وهناك اصابات خطرة.

وأفادت مصادر عبرية، بأن منفذ العملية يدعى فادي عياش من مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.

وكانت في وقت سابق ذكرت نجمة داود الحمراء : ورد بلاغ عن إصابة عدد من الإسرائيليين في إطلاق نار في كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس، ما أسفر عن وقوع 5 إصابات.

ويشار إلى أن التقارير الميدانية "الاسرائيلية" تشير إلى أن العملية ذات نتائج خطيرة ومؤلمة وعدد القتلى مرشح للزيادة بشكل كبير.

وتأتي العملية بعد يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً، أمس الخميس.

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