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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١١:٠٥ ص

الإمارات تصف عملیة قدس الاستشهادیة بالإجرامية وتعزي الکیان الصهیوني

الإمارات تصف عملیة قدس الاستشهادیة بالإجرامية وتعزي الکیان الصهیوني

دانت دولة الإمارات عملية القدس، التي نفذها استشهادي فلسطيني واسفرت عن مصرع 8 مستوطنين، وجاءت بعد يومين من مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت العملية التي استنكرتها الإمارات، بعد يوم واحد من مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي ارتقى فيها 9 شهداء فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، و20 مصابا آخرين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: " الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الإمارات عن تعازيها لحكومة الاحتلال و"شعبها الصديق". وتابعت: "كما نواسي أهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

المصدر: شهاب

/انتهی/

 

رمز الخبر 1930133

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