الإمارات تصف عملیة قدس الاستشهادیة بالإجرامية وتعزي الکیان الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت العملية التي استنكرتها الإمارات، بعد يوم واحد من مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي ارتقى فيها 9 شهداء فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، و20 مصابا آخرين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: " الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الإمارات عن تعازيها لحكومة الاحتلال و"شعبها الصديق". وتابعت: "كما نواسي أهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

المصدر: شهاب

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