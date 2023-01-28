عملية القدس تعد بمثابة الانتصار للإرادة الوطنية الفلسطينية/لقد شكلت هذه العملية صدمة للعقل الصهيوني

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: ان المقاومة في غزة بعد مجزرة جنين قالت كلمتها باطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبان المقاومة لن تستكت أمام انتهاكات واعتداءات وتوغل قوات الاحتلال بدماء الشعب الفلسطينين وأن هناك توافق وطني حول الرد على اعتداءات ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، رغم محاولة الاحتلال تحيد غزة ومقاومتها عما يجري في الضفة والقدس المحتلتين، مشددين على أن فصائل المقاومة في غزة لن تسمح بتفكيك وتفريق المقاومة والاستفراد بالضفة الغربية.

إن مخيم جنين يشكل الحلقة الاساسية من حيث معقل الثورة لذا هو مستهدف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال، أن قوات الاحتلال في مجزرة جنين كانت تخطط لاقتحام المخيم بشكل سريع والقيام بعمليات اختطاف واغتيال، لكن فؤجت بحائط المقاومة الرصين.

أن قوات الاحتلال باقتحامها مخيم جنين، ارادت أن تبث الرعب في قلوب الفلسطينيين وتوجه رسالة الى عرين الاسود في نابلس والمقاومة في غزة، ولكن اكتشفت ان مخيم جنين هو غزة على مستوى التسليح والمقاومة والتصدى والصمود. وأن غزة هي السند الحقيقي للمقاومة في جنين، حيث خلال 24 ساعة اعطت انطباعا وتصورا آخر بان الدم بالدم والقصف بالقصف.

ويذكر ان 8 صهاينة قتلوا واصيب 12 آخرون في عملية بطولية نفذها الشاب المقدسي "خيري علقم" يوم امس الجمعة الذي استشهد لاحقا.

وعمت مسيرات الفرح في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ابتهاجاً بالعملية البطولية التي جاءت رداً علی جرائم الاحتلال الاسرائيلي. فقبل يومين استُشهد في جنين 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين.

وفي هذا الصدد اجرت مراسلة وكالة مهر حواراً صحفياً مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الاستاذ "داوود شهاب " ونص الحوار فيما يلي:

**ما هي أهم اهداف عملية القدس التي حدثت ليلة أمس الجمعة والتي أدت الى مقتل واصابة العشرات من المستوطنين؟

هذه العملية تعد بمثابة الانتصار للإرادة الوطنية الفلسطينية، فقد تمكن مقاوم فلسطيني بمفرده ويحمل سلاحاً بسيطاً من انجاز مهمة عسكرية بالغة الخطورة، ونجح في الوصول إلى هدفه وتحقيق مبتغاه في أقل من 20 دقيقة .

بينما تحتاج "إسرائيل" لكتيبة كاملة من الجيش والاليات العسكرية وتحت غطاء طيران من اجل اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية. وعملية القدس وقعت في قلب عمق الاستيطان الاسرائيلي، ولذلك نحن نعتبرها من أهم الانتصارات التي حققها الشعب الفلسطيني.

كما أن هذه العملية أكدت بوضوح تام أنه لا سيادة للاحتلال على القدس، وأن مقاوما واحدا قادر على تشتيت وهم السيادة وكشف الأمن الصهيوني .

**هل كانت هذه العملية الفدائية ردا على اعتداءات الكيان الصهيوني في مخيم جنين؟

ان عملية القدس هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال التي كان آخرها مجزرة جنين التي ارتكبت صباح يوم الخميس الفائت، ولقد جاء الرد من القدس العاصمة تأكيداً على أن القدس هي في قلب معادلة وحدة الساحات وأن القدس هي عنوان الصراع.

لقد تحدثت القدس عن نفسها وقالت إنها تنوب عن كل المدن الفلسطينية في الرد على جرائم الاحتلال، وكانت هذه العملية بلسماً لجرح الشعب الفلسطيني وشفاء لقلوب أمهات الشهداء اللواتي خرجن في جنين لتوزيع الحلوى في الشوارع احتفاءً بهذا الانتصار الذي حققه المقاوم المشتبك خيري علقم .

**کیف تقیّمون ردود فعل الصهاينة بعد هذه العملية البطولية حيث قال المتطرف بن غفير ان هذه العملية من اسوء العمليات التي واجهناها في السنوات الاخيرة؟

لقد شكلت هذه العملية صدمة للعقل الصهيوني، وكانت ضربة قوية لأمنه، ومن البديهي أن يقول عنها بن غفير ومن بعده نتنياهو إنها من أصعب العمليات خلال السنوات الاخيرة، فلقد أوقعت عددا كبيراً من القتلى، ومحت صورة النصر التي اعتقدوا أنهم حققوها في جنين.

وجاءت العملية في القدس كالصفعة على وجه بن غفير الذي تولى وزارة الأمن لتكشف مبكراً عن عجزه وفشله الذريع. إن هذه العملية تعمق المأزق الوجودي للاحتلال، ومن شأنها كذلك زيادة حالة التصدع والانقسام داخل الائتلاف الحكومي بل داخل التجمعات التي تتشكل منها جبهة العدو الصهيوني.

ويجب أن يكون معلوماً بأن تهديداتهم لا تخيف أصغر طفل فلسطيني، فبماذا يهددون ؟ هل سيشنون حربا علينا ؟ إن ما يجري في الضفة والقدس هو حرب حقيقية، أقصد أن أقول إن الفلسطيني ليس لديه ما يخسره، ولم يعد أمامه سبيل سوى المقاومة التي باتت اليوم تمثل نهج وأسلوب حياة للشعب الفلسطيني .

وإن معادلة وحدة الساحات التي جسدتها المقاومة في القدس وغزة وجنين هي الأمل الذي يتعلق به الشعب الفلسطيني.

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