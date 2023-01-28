عضو مجلس صيانة الدستور: مستمرين بملاحقة ترامب وبمبيو حتى تحقيق العدالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عباسعلی کدخدایی عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني ورئيس اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لاغتيال القائد الحاج قاسم سليماني؛ تغريدة على موقع تويتر و قال: نستمر بملاحقة ترامب و بمبيو بتهمة إغتيال مسؤولين رسميين من ايران و العراق حتي تحقيق العدالة.

وفي وقت سابق أعلنت طهران أنها ستلاحق قضائيا "من أعطى الأوامر ومن نفذوا" عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية الحاج قاسم سليماني وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

و من جهته أعلن القضاء الإيراني سابقا، الملاحقة لـ 127 شخصا ضالعا في حادث اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني، و تم توجيه الإنابة القضائية الدولية لـ 9 دول من ضمنها أمريكا.

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