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٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٣, ١٢:٠١ م

قائد الثورة الاسلامية يزور معرض القدرات الصناعية

قائد الثورة الاسلامية يزور معرض القدرات الصناعية

زار سماحة قائد الثورة الإسلامية سيد علي الخامنئي (مد ظله العالي)، صباح اليوم، معرض القدرات الصناعية في حسينية الإمام الخميني (رض).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد زار سماحة قائد الثورة الإسلامية صباح اليوم (السبت)، معرض القدرات الصناعية في حسينية الإمام الخميني(رض).

ويتزامن هذا المعرض مع شعار العام الذي هو عام "الانتاج، الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق فرص العمل".

وتم عرض القدرات المحلية في مجالات التعدين والاستكشاف والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والجوي وقطاع الإسكان والنفط والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات وتربية الأحياء المائية وإدارة مستجمعات المياه والكهرباء وصناعات محطات الطاقة وبناء السدود ومشاريع إدارة المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1930139

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