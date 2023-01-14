أمير عبد اللهيان يؤكد على تطور العلاقات الثنائية مع سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير خارجية بلادنا استمرارًا لرحلاته الإقليمية، إلى دمشق عاصمة سوريا بعد لبنان.

وبحث امير عبد اللهيان اليوم السبت مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات.

وأجرى وزير خارجية بلادنا في وقت سابق محادثة هاتفية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وخلال هذه المحادثة الهاتفية، أكد الجانبان على التطوير المستمر العلاقات الثنائية.

وتعتبر هذه خامس زيارة يقوم بها أمير عبد اللهيان إلى سوريا. سافر إلى سوريا في شهر سبتامبر واكتوبر عام 2021. وكانت الزيارة الثالثة لأمير عبد اللهيان في أبريل عام 2022 بعد زيارته إلى بيروت. وسافر إلى دمشق للمرة الرابعة في 11 يوليو من عام 2022.

وسيرافق امير عبداللهيان في هذه الرحلة ناصر كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومهدي شوشتري، مساعد الوزير والمدير العام لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية، ومحمد صادق فضلي، مدير عام الوزارة، وعلي أصغر خاجي، المستشار الأول للوزير الخارجية في الشؤون السياسية .

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