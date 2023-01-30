الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الاوكراني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الخارجية الايرانية، استدعت القائم بالاعمال الاوكراني في طهران احتجاجا على تصريح مستشار الرئيس الاوكراني حول الهجوم على مجمع صناعي في أصفهان.

ووقع یوم السبت حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي _نحو الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش_ هجوم بطائرات مسیرة علی إحدى المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وتم التصدي لهذا الهجوم من قبل الدفاعات الجوية القوية المتمركزة في تلك المنطقة، ولحسن الحظ تم إسقاط احد الاجسام الطائرة الصغيرة الثلاث ووقع الاثنان الاخران في فخ الدفاع الجوي وبالتالي اضطرا لتفجير نفسهما.

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