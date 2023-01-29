مسؤول: بعد الهجوم الفاشل.. مجمع الصناعات الدفاعية في أصفهان يواصل نشاطه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المسؤول الإيران، قال في تصريح له صباح اليوم الاحد، في معرض الإشارة إلى تفاصيل انفجار الليلة الماضية في أصفهان "إن هذا الهجوم وقع الليلة الماضية حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي _نحو الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش_ في إحدى المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وتم التصدي لهذا الهجوم من قبل الدفاعات الجويو القوية المتمركز في تلك المنطقة، ولحسن الحظ تم إسقاط احد الاجسام الطائرة الصغيرة الثلاث ووقع الاثنان الاخران في فخ الدفاع الجوي وبالتالي اضطرا لتفجير نفسهما.

وتابع نائب محافظ اصفهان للشؤون السياسية والأمنية: إن صوت الانفجار الذي سُمع ناجم عن الصوت الذي حدث اثر اصابة الدفاع الجوي باحد الاجسام الطائرة الصغيرة، وقد شعر المواطنون القريبون من الحادث بالقلق بعض الشيء في البداية، ولكن مخاوفهم تبدّدت بعد الاعلان سريعا وفي الوقت المناسب عمّا حصل.

نثاري: الحادث لم يؤثر على قدر المجمع وسير عمله

وعن الأضرار الناجمة عن هذا الحادث ، أكد السيد نثاري أنه في هذه الحادثة، لحق ضرر طفيف فقط بسطح إحدى ورشات هذا المجمع، ولم يحدث أي خلل في قدرة هذا المجمع وعمله، كما لم يسفر الحادث عن وقوع اصابات.

وتابع نائب محافظ اصفهان للشؤون السياسية والأمنية: الحمد لله، يواصل هذا المجمع نشاطه بقوة واقتدار ، وليست لدينا أي إشكالية في مدينة أصفهان والوضع طبيعي فيها.

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