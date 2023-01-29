السفارة الروسية تعلق على أنباء الانفجارات في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الروسية لدى طهران ذكرت أنها تسترشد بالبيان الرسمي لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، الذي قال انه حوالي الساعة 23:30 من يوم 28 يناير، وقع هجوم باستخدام طائرات بدون طيار على أحد مرافق الإنتاج التابعة للجيش الإيراني في مدينة أصفهان.

وشدد البيان على أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع أضرار جدية ولا عن إصابات بشرية. وبفضل تصدي وسائط الدفاع الجوي للهجوم، تم إسقاط طائرة بدون طيار، وتم اعتراض طائرتين أخريين وتدميرهما.

وقالت السفارة الروسية: "نحن نحلل بدقة واهتمام كل التقارير الإعلامية حول حوادث مماثلة في مدن أخرى في إيران. ونحن على اتصال دائم بالقنصليات العامة الروسية في رشت وأصفهان، وكذلك مع المؤسسات الروسية الأخرى".

ونوهت السفارة، بعدم استلام أي تقارير عن سقوط ضحايا أو إصابات بين المواطنين الروس. وتعمل جميع البعثات الخارجية الروسية في إيران بشكل طبيعي.

/انتهى/