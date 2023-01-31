وزارة الدفاع الايرانية تتمكن من تحديد هوية صانع المسيرات المهاجمة في أصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هاجمت مساء يوم السبت الماضي، ثلاث طائرات صغيرة مجمع ورش وزارة الدفاع الايرانية في أصفهان، حيث اسقطت انظمة الدفاع الجوي احدى من هذه الطائرات ووقعت طائرتان أخريان في الفخ الدفاعي وانفجرتا.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان حول ذلك، "لحسن الحظ أن هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن أي إصابات وألحق أضرارا طفيفة فقط بسقف الورشة، والتي بحمد الله لم تعطل تجهيزات ومهمات المجمع. "

والآن فقد تم نشر تفاصيل جديدة عن هذه الحادثة والفحص الفني لبقايا احدى الطائرات التي أسقطتها وحدات الدفاع الجوي، قد اعطت معلومات ذا قيمة للمؤسسات الأمنية.

ومن خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات ومصدر الطاقة ونظام الملاحة لهذة الطائرة الصغيرة ومطابقته مع العينات الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة وظهرت أدلة مهمة.

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