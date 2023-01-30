السفارة الأميركية في أنقرة تحذر رعاياها من هجمات محتملة على معابد يهودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في التحذير الامني للسفارة الأميركية أن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون" قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال".

كما حذرت سفارات العديد من الدول الغربية في تركيا، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يوم الجمعة، من هجمات محتملة على دور للعبادة رداً على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمارك.

يذكر أن أنقرة كانت قد حذّرت، يوم السبت، مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا بسبب "هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية"، وجاء ذلك في رد على ما يبدو على تحذيرات مماثلة من السفر إلى تركيا، وتقول إن الأنشطة المعادية للإسلام وكراهية الأجانب آخذة في الازدياد.

وعلى خلفية حادثة إحراق المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد إنّ "على السويد ألا تنتظر منّا أيّ خطوة في إطار قبول انضمامها إلى الناتو".

/انتهى/