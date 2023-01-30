سورية تدين الهجوم الفاشل على أحد مجمعات الصناعات الدفاعية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوزارة أعربت عن تضامنها مع إيران قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً، في مواجهة هذه الاستفزازات التي تستهدف أمنها وقوتها ومواقفها وازدهارها، كما تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وطالبت سورية بمعاقبة الجهات التي ارتكبت هذه الجريمة لأنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تدعو لمحاسبة من قام بهذا العمل الجبان وتحذره من مغبة أعماله العدوانية والاستفزازية.

وأعلنت وزارة الدفاع الایرانیة، في وقت سابق، عن تعرض احدى مجمعات الصناعات الدفاعیة التابعة لها في مدینة أصفهان لهجوم فاشل بطائرات مسيرة صغيرة، تم التصدي له بنجاح بواسطة الانظمة الدفاعات الجوية المناسبة.

وأكد بيان الوزارة أن الهجوم أسفر عن أضرارا مادية طفيفة في سقف المنشاة، ولم يتسبب في تعطيل تجهيزات ومهام المجمع بفضل من الله.

وأعلن نائب محافظ اصفهان للشؤون السياسية والأمنية، محمد رضا جان نثاري، في وقت سابق، أن هذا المجمع استعادة نشاطه بقوة واقتدار، وليس هنالك أي إشكالية في مدينة أصفهان والوضع طبيعي فيها.

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