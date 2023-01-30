حماس: الاعتداء على مدينة أصفهان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الناطق باسم الحركة "حازم قاسم" قال في تغريدة له على موقع "تويتر" مساء اليوم الأحد، "ندين العدوان الغاشم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمُسيّرات، مؤكداً أنه "عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية بالمنطقة".

وأعلنت العلاقات العامة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها بوقت سابق أنه"في مساء 28 يناير 2023، قرابة الساعة 23:30، وقع هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورش التابعة لوزارة الدفاع، ولحسن الحظ، تمكنت وسائط الدفاع الجوي للمجمع من إصابة إحدى الطائرات وانفجرت الطائرتان الأخريان".

وجاء في البيان: (لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل بخسائر في الأرواح، بينما تعرض سقف إحدى الورش لأضرار طفيفة، كما لم يتسبب الهجوم في أي خلل بمعدات ومهام المجمع).

واكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستستمر في فعالياتها بسرعة وجدية، ولن يكون لهذه الأعمال الطائشة تأثير على المضي في مسار تقدم البلاد.

وفي نفس الصدد، أعلن نائب محافظ اصفهان للشؤون السياسية والأمنية، محمد رضا جان نثاري، في وقت سابق، أن هذا المجمع استعادة نشاطه بقوة واقتدار، وليس هنالك أي إشكالية في مدينة أصفهان والوضع طبيعي فيها.

/انتهى/