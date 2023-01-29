وزارة الدفاع الايرانية تصدر بيانا حول هجوم فاشل على إحدى منشآتها في مدینة اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الدفاع الايرانية أصدرت في أعقاب الانفجار الذي وقع في إحدى مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، بيانا أعلنت فيه: "ان هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي، بطائرات مسيرة صغيرة، لكنه تم التصدي له بنجاح بواسطة الانظمة الدفاعات الجوية المناسبة".

واضاف البيان: "انه لم يسفر هذا الهجوم عن خسائر بشرية، واحدث فقط أضرارا طفيفة في سقف المنشاة، ولم تتسبب في تعطيل تجهيزات ومهام المجمع بفضل من الله".

وأكدت ان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة تطمئن الشعب الايراني العزيز أن مراكز القوة والامن في البلاد ستتطور بشكل مستمر، ولن يكون لهذه الأعمال العمياء تأثير على استمرار مسار تقدم البلاد.

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