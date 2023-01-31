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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٣, ٩:٣٧ ص

اليوم الثلاثاء...قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء

اليوم الثلاثاء...قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء

زار سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي(مد ظله العالي)، صباح اليوم الثلاثاء مرقد الامام الخميني (رض) مفجر الثورة الاسلامية وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة وذلك على أعتاب الذكرى السنوية الرابعة والاربعين لانتصار الثورة الإسلامية وعودة الإمام الخميني الراحل إلى الوطن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار سماحة قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة بدء احتفالات الذكرى الرابعة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران (عشرة الفجر) وذكرى العودة التاريخية للامام الخميني (رض) الى ارض البلاد بعد خمسة عشر عاما قضاها في المنفى ومن ثم سقوط النظام الملكي البائد بعد عشرة ايام على وصول الامام (رض).

/انتهى/

رمز الخبر 1930231

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