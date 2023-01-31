رئيس الجمهورية يزور مرقد الامام الخميني (رض) ويجدد العهد والميثاق معه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء مجلس الوزراء، قاموا بزيارة مرقد الإمام الخميني(رض) صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وعودة الامام الراحل من المنفى إلى الوطن.

ووضع رئيس الجمهورية اكليلا من الزهور على ضريح الامام الخميني(رض)، وقرأ الجميع سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، وجددوا العهد والميثاق مع مبادئ الإمام الراحل وشهداء الثورة الاسلامية.

وقال الرئيس الايراني بعد هذه الزيارة ان طريق حصانة الشباب هي التعرف على شخصية الامام الراحل، مؤكدا اننا نحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى الى معرفة الثورة وشخصية الامام الخميني( رض).

واشار الى ان العدو لايريد ان تتكون حضارة جديدة باسم الاسلام، مضيفا ان العدو يبذل كل جهوده لان يقول ان لديه شيء جديد، ولكن الامام قدم رؤية وخطة جديدة ومتحضرة للمجتمع البشري.

وشدد ان من واجب الحكومة وجميع المسؤولين الاهتمام بمطالب الشعب، والشعب اليوم يريد منا تحقيق العدالة، موضحا:" يجب ان نبذل كل جهودنا لتحقيق مبادئ الامام الراحل، وعلى جميع القطاعات في البلاد ان تخلق الامل في المجتمع، لاننا نعتقد ان المستقبل سيكون مشرقا للغاية".

وقال رئيسي من يبعث الامل في المجتمع بقلمه وفعله وفكره فقد يتحرك في اتجاه استراتيجية قائد الثورة ونظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، موضحا: ان استراتيجية النظام هي خلق الامل واستراتيجية العدو هي خلق الياس.

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