وقفة نسائية بمدينة ذمار اليمينة تنديدا بإحراق المصحف الشريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نظمّت إدارة توعية المرأة في مكتب الإرشاد بمدينة ذمار اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للتنديد بحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك واستنكرت المشاركات في الوقفة التي أُقيمت بالتنسيق مع مدرسة الخنساء، جريمة حرق نسخ من القرآن الكريم التي تنتهك حرمة الأديان السماوية وتتجاوز الحريات التي تتشدق بها الدول الغربية.

واعتبرن، هذه الأعمال المشينة استفزازاً لمشاعر المسلمين، وتعبر في الوقت ذاته عن الحقد والكراهية للإسلام.

وطالبت المشاركات في الوقفة، الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف جادة تجاه تلك الجرائم، كما دعت شعوب الأمة الإسلامية إلى الخروج في مظاهرات للتعبير عن غضبهم تجاه تلك الإساءات.

وأدان بيان صادر عن الوقفة، الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها حرق نسخ من القرآن الكريم، معتبراً ذلك سلوكيات شاذة تندرج ضمن مخططات اللوبي الصهيوني.

وأكد البيان، أن تلك الجرائم لا يمكن تبريرها في إطار ما تدّعيه الدول الغربية "حريات التعبير"، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة بضائع هذه الدول، وطرد سفرائها.

المصدر: المسيرة

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