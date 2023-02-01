تحديد هوية صانع المسيرات المهاجمة بأصفهان/ مشاركة الجماعات الكردية المناهضة للثورة في هذا الحادث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دخلت أجزاء من الطائرات الدقيقة التي هاجمت مجمع الورشة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان، إلى جانب مواد متفجرة الى إيران بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المنافضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

وبأمر من جهاز الأمن الأجنبي، وبعد استلام أجزاء من الطائرات الصغيرة والمواد المتفجرة، قامت هذه المجموعات بإحضارها من أحد الطرق الصعبة في شمال غرب البلاد وتسليمها لاشخاص مرتبطين بهم في مدينة حدودية.

وتم تجميع الأجزاء والمواد المتفجرة واستخدامها للتخريب في ورشة مجهزة من قبل قوات مدربة.

ومن الجدير ذكره انه ألقت وزارة الإمن الايرانية القبض على مجموعة إرهابية معادية للثورة نظمها الموساد لتفجير منشآت صناعية في أصفهان في أغسطس عام 2022.

وتم تحذير بغداد عدة مرات بضرورة منع الإجراءات الكردية المناهضة للثورة والمتمركزة في كردستان العراق.

ويظهر استمرار الأعمال الإرهابية لهذه الجماعات ضد إيران أن الحكومة العراقية لم تكن قادرة بعد على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية في هذا الصدد.

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