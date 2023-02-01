خاجي وبوغدانوف يؤكدان على الدعم الإيراني الروسي للمفاوضات بين سوريا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، الذي يزور موسكو على رأس وفد للتشاور والتحدث مع المسؤولين الروس، التقى اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للرئيس الروسي في اغرب آسيا وشمال أفريقيا ، ميخائيل بوغدانوف، وناقش معه آخر التطورات في سوريا واليمن وليبيا.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع على ضرورة حل مشاكل سوريا من خلال الحوار السياسي وأعلنوا دعمهم للمفاوضات بين سوريا وتركيا في إطار اللقاءات الرباعية بين سوريا وتركيا وإيران وروسيا.

وناقش الطرفان في جزء من هذا الاجتماع آخر التطورات في اليمن وأكدوا على ضرورة حل المشاكل الإنسانية وإقرار وقف إطلاق النار.

وكانت آخر التطورات في ليبيا من بين الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع، وأكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي وتحقيق التوافق الوطني وإعادة السلم والأمن.

والجدير بالذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية، لافرنتييف، كان حاضرا في هذا الاجتماع.

/انتهى/