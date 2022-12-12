العميد خواجه فرد: صناعة طائرة الركاب على جدول أعمالنا/ طائرة سيمرغ تستعد للطيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مساعد وزير الدفاع في منظمة الصناعات الجوية الايرانية في معرض الرابع للصناعات الايرانية، إلى أهمية حضور وزارة الدفاع في هذا المعرض، مضيفا: "ان هذا المعرض هو منصة لتطوير التكنولوجيا، والتجربة اثبتت انه كلما اهتمت الدولة بتطوير التكنولوجيا، حققنا انجازات كبيرة في هذا المجال".

واضاف العميد خواجه فرد في إشارة إلى ضرورة التعاون والتفاعل مع الشركات القائمة على المعرفة، اليوم تعتمد منظمة صناعة الطيران بشكل متزايد على الشركات القائمة على المعرفة ونحن نفتخر بهذا الاعتماد.

وتابع القول العميد خواجه فرد فيما يتعلق بصناعة طائرات الركاب: "اليوم وبعد أمر من الرئيس الايراني بصناعة الطائرات الايرانية حددت منظمة صناعة الطيران مسارها تماشيا مع تطور هذا الأسطول وفي هذا الصدد أيضًا، قمنا بتطوير المنتجات المطلوبة باستخدام القدرات داخل الدولة، وبالطبع نولي اهتماما بالخارج أيضا".

ونوه في مجال صناعة طائرات الركاب، سنحاول تحقيق نجاح عملي في هذا المجال لاقل من 3 سنوات، وبالطبع، في صناعة وتطوير طائرات الركاب، نتبع استراتيجية داخلية ومنفتحة.

وبشأن عملية تحضير طائرة سيمرغ قال خواجه فرد، أكملت طائرة سيمرغ، التي كشفنا عنها في مايو بحضور وزير الدفاع، وتستعد اليوم للطيران.

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