مسؤول نيكاراغوي: بلدنا يمكن ان يكون واجهة لتصدير المنتجات الإيرانية الى اميركا اللاتينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "اورتيغا" قال في تصريح للصحفيين عند وصول وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى مطار ماناغوا الاربعاء: "خلال زيارة وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، لدينا برنامج عمل مكثف يسمح بالمزيد من تعزيز العلاقات الأخوية والودية والتعاون بين البلدين".

وتابع المسؤول النيكاراغوي: من خلال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، أود أن أعرب عن خالص تحياتنا وامتناننا لقائد الثورة الاسلامية ، والسيد رئيس الجمهورية ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف "اورتيغا": إنه لمن دواعي سرورنا أن زيارات مسؤولي البلدين مستمرة ونشطة. في العام الماضي ، استقبلنا مسؤولين إيرانيين في نيكاراغوا ، كما زار مسؤولون من نيكاراغوا إيران ، وإنه لشرف لنا أن نستقبل حاليًا وفدًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية.

وتابع كبير مساعدي رئيس جمهورية نيكاراغوا : نحن بلدان شقيقان من خلال ثورتينا وندافع عن حقنا في تقرير مصيرنا وطريقنا نحو التنمية والازدهار.

ووصف الشعبين الايراني والنيكاراغوي بانهما شعبان مناضلان وشقيقان وبطلان وقال: تمتلك طهران تطورًا تكنولوجيًا وصناعيًا وتجاريًا عاليًا للغاية يمكن لماناغوا الاستفادة منه.

وأكد كلاً من وزير الخارجية الإيرانية ونظيره النيكاراغوي على أهمية توسعة التعاون والعلاقات بين البلدين، عبر تصريحات لهم على خلفية زيارة الوزير الإيراني.

ويزور وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان، نيكاراغوا، للاجتماع والتحدث مع المسؤولين هناك بهدف تطوير العلاقات بين البلدين.

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