أمير عبد اللهيان: أمريكا تصر على إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد صرح وزير خارجية بلادنا في لقاء مع دانييل أورتيغا، رئيس نيكاراغوا، خلال زيارته إلى هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، في جزء من خطابه، بأننا ننظر إلى تقدم وتطور نيكاراغوا على أنه تقدم وتطور لإيران والمنطقة، مضيفا: ان دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة حاول جاهدًا خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في ظل العقوبات، وفقًا لادعائه، ونحن في إيران حاولنا تحييد العقوبات.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية في إشارة إلى عملية مفاوضات رفع العقوبات: إن الجانب الأمريكي يواصل التفاوض والتحدث مع إيران، بما في ذلك إصراره على إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران.

وخاطب رئيس نيكاراغوا: لقد ذكرت أهداف الأمريكيين في التفاوض مع الدول والحكومات المستقلة. في الثقافة الإيرانية والإسلامية، لم نهرب أبدًا من طاولة المفاوضات وسعينا وراء المصالح الوطنية للبلاد بالسلطة والمنطق والكرامة.

وقال وزير الخارجية في جزء آخر من خطابه: إن إيران ليس لديها قيود على تطوير العلاقات مع نيكاراغوا الصديقة والشقيقة. يتخذ شعب وحكومة إيران خطوات قوية نحو تقدم البلاد واستقلالها.

كما خاطب أمير عبد اللهيان سلطات نيكاراغوا وقال: إننا نخطط لزيارة السيد رئيسي، رئيس إيران، إلى أمريكا اللاتينية، بما في ذلك دولة نيكاراغوا، في المستقبل.

ووصل وزير خارجية بلادنا إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا مساء الأربعاء خلال زيارته الأولى لأمريكا اللاتينية، وكان في استقباله نظيره وكبير مساعدي رئيس نيكاراغوا دينيس مونكادا.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال زيارة وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا إلى بلادنا في 18 ديسمبر، تم التوقيع على وثيقة برنامج التعاون الشامل بين إيران ونيكاراغوا من قبل وزيري خارجية البلدين.

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