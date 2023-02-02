امير عبداللهيان يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب النيكاراغوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان، في ماناغوا اليوم الخميس مع رئيس مجلس النواب النيكاراغوي غوستافو بوراس.وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب النيكاراغوي بوزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له، وأكد على تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة التعاون بين برلماني البلدين.

وقال أمير عبداللهيان في هذا اللقاء: المسافة الجغرافية بين البلدين كبيرة لكن قلوبنا متقاربة. إن دعم برلماني البلدين ضروري للتنفيذ الأفضل والأكثر طبيعيا للاتفاقيات. اليوم فرصة جيدة متوفرة للبحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى مساء الاربعاء وزير خارجية نيكاراغوا، دينيس مونكادا، حيث جرى البحث حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وثم تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول آلية التعاون والمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية إيران الإسلامية ونيكاراغوا.

وسيجتمع امير عبداللهيان اليوم مع رئيس نيكاراغوا، دانيال أورتيغا، في إطار زيارته الحالية لماناغوا. وسيتوجه رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني إلى فنزويلا في سياق جولته هذه التي بداها من نواكشوط يوم الثلاثاء حيث التقى رئيس موريتانيا ووزير الخارجية وتباحث معهما حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

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