كنعاني يُعلِّق على مزاعم اكتشاف أسلحة إيرانية مُرسلة إلى اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "كنعاني" اعتبر، عبر تغريدة له على موقع "تويتر" المزاعم المنتشرة بشأن كشف أسلحة مُرسلة من إيران إلى اليمن؛ اكتشفتها القوات الفرنسية الخاصة، بأنها كاذبة، مؤكداً أن مثل هذه الاتهامات يتم نشرها لأهداف سياسية ولتشويش الرأي العام العالمي.

وتابع المسؤول الإيراني: إن الدول المتورطة بشكل مباشر بصفقات عسكرية واستخباراتية قدّمتها للدول التي غزت اليمن، والتي ساعدت بالحصار اللاإنساني على الشعب اليمني المظلوم ليست بموضع يخوّلها باتهام الآخرين

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: حريٌ بهذه الدول أن تنهي نهجها الانتهازي والباحث عن الربح في هذه الحرب القاسية في أسرع وقت ممكن، بدلاً من نشر الادعاءات الكاذبة والإفلات من مسؤوليتهم في الحرب المفروضة على الشعب اليمني المظلوم.

/انتهى/