موسكو تدعو شمخاني لحضور الاجتماع الأمني ​​في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن ضمير كابلوف في مقابلة مع سبوتنيك اليوم السبت: أن امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات حول القضايا الأفغانية.

وقال ان مجلس الأمن الروسي سيستضيف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مضيفا: أن شمخاني سيشارك في الاجتماع متعدد الأطراف لأمناء مجالس الأمن بشأن ملف أفغانستان.

ووصف هذا المسؤول الروسي الاجتماع الأفغاني في موسكو بأنه مخطط له مسبقًا، والذي كان من المفترض عقده منذ فترة طويلة.

وعقد آخر اجتماع لأمناء مجلس الأمن للدول المجاورة لأفغانستان في مايو 2022 في دوشنبة عاصمة طاجيكستان ،بحضور أمناء مجلس الأمن في الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان و دعا المشاركون إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وكان الممثل الخاص لرئيس روسيا قد قال في وقت سابق في حديث لـ وكالة "تاس": إن اجتماع أمناء مجلس الأمن لدول آسيا الوسطى وباكستان والهند والصين سيعقد في موسكو الأسبوع المقبل.

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