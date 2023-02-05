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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٢:١٦ م

الاحتلال يعتقل الشيخ خضر عدنان وعددا من المواطنين بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل الشيخ خضر عدنان وعددا من المواطنين بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات خلال مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت قياديًا في حركة الجهاد الإسلامي، وسط اندلاع اشتباكات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، بعد مداهمة منزله في بلدة عرابة جنوب جنين. وطالت الاعتقالات الشاب عبد اللطيف صابر خليفة من قرية عجة جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بير باشا، واعتقلت الشاب خالد وليد غوادرة، بعد مداهمة منزله وتفجير أبوابه الخارجية وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتدت بالضرب المبرح على شقيقيه خطاب ومحمد.

وداهمت قوات الاحتلال حي الجابريات في المدينة، واعتقلت قناصة الاحتلال عمارة سكنية. واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنين، وأطلق المقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم الزبيدي من مخيم الجلزون شمال المدينة. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أمين ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

المصدر: شهاب

/انتهی/
 

رمز الخبر 1930370

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