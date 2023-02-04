حركة الجهاد: تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا يتطلب تصعيد العمل المقاوم في كل مكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، قال اليوم السبت 4/2/2023 ان ما قامت به قوات الاحتلال في عقبة جبر بأريحا من عدوان سافر على أهلنا وأبناء شعبنا يعد جريمة بكل معنى الكلمة.

وأضاف عز الدين إن عدوان الاحتلال على أهلنا في عقبة جبر من إصابات خطيرة وهدم للبيوت واعتقالات ودمار تصعيد سافر يستوجب وقفة جدية لتعزيز صمود أهلنا لرد العدوان.

وبين عز الدين ان تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا خطير جداً، ولن يرهبنا أو ينال من عزيمة شعبنا، ولا يمكن السكوت عنه، لذلك يتطلب تصعيد العمل المقاوم في كل مكان.

ويشار الى ان قوات الاحتلال نفذت عملية عسكرية في عقبة جبر بأريحا أدت لإصابة 13 مواطناً بينهم إصابتان خطيرتان ، ودمار كبير في منازل المواطنين بعد محاصرتها لعدة ساعات ، ليعترف الاحتلال فيما بعد بفشل عمليته في اعتقال المطلوبين في عملية إطلاق النار قرب أحد المطاعم قبل أسبوع .

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/