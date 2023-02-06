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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٢٧ ص

الإعلام العبري: اغتيال 7 مقاومين خلال عملية عسكرية في أريحا

الإعلام العبري: اغتيال 7 مقاومين خلال عملية عسكرية في أريحا

 ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين، اغتيال 7 مقاومين خلال العملية العسكرية في أريحا التي استهدفت خلية نفذت عملية جنوب أريحا في 28 يناير الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال مجموعة من المقاومين مكونة من ٧ افراد خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

وقالت اذاعة الجيش:"ان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاومين في عقبة جبر باريحا خلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك.. وتقارير فلسطينية تفيد باستشهاد ٥ شبان واصابة ٢ اخرين خلال الاشتباكات، لا اصابات في صفوف قواتنا..

ومن ناحيتها، قالت مصادر صحفية محلية من أريحا: "ما جرى في أريحا كان عبر عمليتين: الأولى في مخيم عقبة جبر وكانت مواجهات واعتقالات ليلية اعتيادية .. وتبين انه على أطراف المخيم في منطقة معزولة تمت عملية أخرى وتصفية واعتقال مجموعة من المقاومين".

/انتهى/

رمز الخبر 1930402

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