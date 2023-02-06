الإعلام العبري: اغتيال 7 مقاومين خلال عملية عسكرية في أريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعم جيش الاحتلال الصهيوني اغتيال مجموعة من المقاومين مكونة من ٧ افراد خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

وقالت اذاعة الجيش:"ان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاومين في عقبة جبر باريحا خلال عملية مشتركة بين الجيش والشاباك.. وتقارير فلسطينية تفيد باستشهاد ٥ شبان واصابة ٢ اخرين خلال الاشتباكات، لا اصابات في صفوف قواتنا..

ومن ناحيتها، قالت مصادر صحفية محلية من أريحا: "ما جرى في أريحا كان عبر عمليتين: الأولى في مخيم عقبة جبر وكانت مواجهات واعتقالات ليلية اعتيادية .. وتبين انه على أطراف المخيم في منطقة معزولة تمت عملية أخرى وتصفية واعتقال مجموعة من المقاومين".

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