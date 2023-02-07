شمخاني يغادر طهران متوجهاً إلى موسكو للمشاركة في اجتماع الأمن الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غادر الأدميرال علي شمخاني طهران متوجها الى موسكو للمشاركة في اجتماع الحوار الأمني الإقليمي الخامس الذي سيعقد في موسكو يوم الأربعاء (8 فبراير).

وفي هذا الاجتماع، الذي سيعقد بحضور الأمناء والمستشارين وممثلي جهاز الأمن القومي لدول جوار أفغانستان، ستتم مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد والتحقيق فيها.

وعلى هامش هذا الاجتماع، سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا مع بعض نظرائه بشكل منفصل ويناقشون القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

كما سيعقد شمخاني خلال هذه الرحلة لقاء آخر مع نظيره الروسي لبحث القضايا الثنائية ومتابعة المشاريع الاقتصادية المشتركة والتكنولوجيا والتجارية بين البلدين.

كما سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلدنا ويناقش مع بعض كبار المسؤولين الآخرين في الاتحاد الروسي.

وتأسست سلسلة اجتماعات الحوار الأمني الإقليمي بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الايرانية في عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول والثاني للحوار الأمني الإقليمي استضافتهما الجمهورية الإسلامية الايرانية في طهران، وتم استضافة الاجتماعان الثالث والرابع في نيودلهي وطاجيكستان .

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