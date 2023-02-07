اللواء باقري: اليوم نكشف عن جزء من قدراتنا الجوية الخفية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايراني اللواء محمد باقري ان في الساعات القليلة المقبلة، سيتم الكشف عن قصة غير مروية عن قوة سلاح الجو لوسائل الإعلام.

واستطاعت القوة الجوية الإيرانية تعزيز قوتها الدفاعية والهجومية بشكل جيد في السنوات الأخيرة، وعملية التطوير جارية باستمرار، وإن شاء الله، في الساعات المقبلة، سيتم الكشف عن جانب غير معلن من قوة سلاح الجو.

اليوم، أصبحت القوة الدفاعية وقوة الردع لدى الجمهورية الإسلامية تعتمد على الاكتفاء الذاتي بحيث تنتج أكثر من 90٪ من احتياجاتها بنفسها، و العديد من الجهات يتقدمون بطلب شراء هذه المعدات.

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