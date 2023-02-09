حرس الثورة الإسلامية: استراتيجية الوحدة ضمانة لهزيمة استراتيجية العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حرس الثورة الإسلامية، أكد في بيان، أن الشعب الإيراني الابي والثائر للمشاركة الحماسية والشاملة في مسيرات يوم الله 22 بهمن (11 شباط/فبراير) وجاء في البيان: بمرور 44 عاما على الانتصار المجيد والمعجز للثورة الإسلامية وانهيار نظام بهلوي الديكتاتوري والعميل، وعلى الرغم من المؤامرات والمحاولات الشريرة للشبكة الصهيونية العالمية وأمريكا الاستكبارية والإرهابية فان علم الجمهورية الإسلامية يظهر فوق تطورات ومعادلات القدرة العالمية.

وأضاف البيان: إن تنامي قدرات الثورة والجمهورية الاسلامية الرادعة والصانعة للحضارة، كحقيقة مؤكدة لا يمكن إنكارها، قد تحققت في الظروف التي كانت إيران في عهد بهلوي تعتبر دولة عميلة وتابعة لسياسات الأجانب خاصة اميركا ولم تكن قد حققت للشعب الايراني مكسبا سوى الذل والمهانة.

واعتبر البيان أن تجاوز الجمهورية الإسلامية للازمات الصعبة والخطيرة مدين لوحدة وثبات وصمود وذكاء ويقظة الشعب الايراني حول محور ولاية الفقيه وامامي الثورة الاسلامية.

وتابع البيان: نشكر الله العظيم انه، ورغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي سببتها العداوات والفتن والأزمات التي أوجدها نظام الهيمنة والاستكبار، وعلى عكس الثورات الكبرى الأخرى في التاريخ المعاصر مثل فرنسا وروسيا، التي شهدت بعد فترة عودة الديكتاتوريات القاسية والمريرة أو الهزيمة الرهيبة، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية عرضت إنجازاتها العظيمة والمذهلة في مختلف المجالات السياسية والامنية والدفاعية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية و... في العقد الأول من الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الاولى للثورة) امام انظار العالم وأصبحت مصدر فخر لإيران والإيرانيين في المجتمع الدولي.

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