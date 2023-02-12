بغداد تستضيف ندوة حول تأثير الثورة الاسلامية على مكانة المرأة في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقام مكتب الملحقية الثقافية الإسلامية الإيرانية وبالتعاون مع معهد "هدف" للأبحاث والإعلام ووكالة أنباء "أخبار وطن" العراقية في بغداد هذه الندوة امس السبت.

وقدمت باحثات وأساتذة من مختلف جامعات في العالم الإسلامي بما فيها إيران والعراق وسوريا ولبنان مقالات علمية وثقافية حول الوضع السياسي والاجتماعي للمرأة الإيرانية.

ونوقشت في الندوة الهوية الإنسانية للمرأة في منجزات الثورة الإسلامية الإيرانية في ندوات متخصصة ذات ثلاثة محاور:

المحور الأول / الهوية الإنسانية للمرأة في فكر قائد الثورة الإسلامية.

- المحور الثاني / دور المرأة في التنمية الوطنية والتقدم العلمي.

- المحور الثالث / دور المرأة في الأسرة والتربية الإسلامية للمرأة.

وشاركت في الندوه أستاذة جامعة "المستنصرية" في بغداد "انتصار الخفاجي" و عضو هيئة تدريس في جامعة الزهراء الإيرانية "بتول مشكين فام"و أستاذة الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة بيروت "ليندا طبوش"،والأستاذة في جامعة دمشق "روله" علي الصيداوي وعضو الجمعية الدولية للمحللين السياسيين العراقيين ندى الكعبي.

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