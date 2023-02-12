الرئيس الإيراني يزور الصين غدا الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استجابة للدعوة الرسمية من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيغادر الرئيس الايراني طهران، مساء غد، الاثنين، متوجها إلى بكين، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وفي هذه الرحلة، بعد الترحيب الرسمي من قبل نظيره الصيني، سيعقد السيد ابراهيم رئيسي لقاء خاصا مع شي جين بينغ في البداية، ثم ستنعقد مفاوضات وفود رفيعة المستوى من البلدين، فضلا عن اقامة حفل توقيع وثائق التعاون بحضور رئيسى البلدين.

وكذلك، سيشارك الرئيس الايراني خلال هذه الرحلة في الاجتماع المشترك لرجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين من البلدين، كما سيلتقي بالإيرانيين المقيمين في الصين.

وسيكون الاجتماع واللقاء مع كبار المفكرين الصينيين أيضا من ضمن برامج رئيس الجمهورية في بكين.

وسترافق الرئيس الايراني في هذه الزيارة، مجموعة من الوزراء وأعضاء الحكومة، علما بان رئيسي سيكون أول ضيف كبير للرئيس الصيني في العام الصيني الجديد.

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