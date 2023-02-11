رئيس بيلاروسيا يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الاسلامية المجيدة.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية "بلتا" ، نقلاً عن الخدمة الصحفية لرئاسة بيلاروسيا ، ان لوكاشينكو قال في رسالة التهنئة إلى آية الله رئيسي: إن بلدك يضطلع بدور مهم في المنطقة والعالم.



وأضاف: اجتماعاتنا في مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون أصبحت تقليدا جيدا، اوجدت محادثات سبتمبر 2022 في سمرقند دفعة قوية للتعاون بين بيلاروسيا وإيران في جميع المجالات.

وبحسب هذا البيان ، أعرب رئيس بيلاروسيا عن أمله في زيارة إيران في المستقبل القريب ومناقشة القضايا المهمة على الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

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