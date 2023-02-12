وزيرة خارجية كوريا الشمالية تهنئ عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأت وزيرة خارجية كوريا الشمالية ، تشاي سون هوي ، في برقية ، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بالذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية والعيد الوطني.

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