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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٦:٠٤ م

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تهنئ عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تهنئ عبد اللهيان بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

بعثت وزيرة خارجية كوريا الشمالية برقية تهنئة إلى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه هنأت وزيرة خارجية كوريا الشمالية ، تشاي سون هوي ، في برقية ، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بالذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية والعيد الوطني.

/انتهى/

رمز الخبر 1930612

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