باقري كني: المفاوضات مستمرة في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ان المفاوضات تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين والأطراف تقوم بتبادل وجهات النظر فيما بينها.

واضاف، ليس لدينا اتصال مباشر مع أمريكا، ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا وبين الأمريكيين من خلال وسيط.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الغربية فشلت في أعمال الشغب الأخيرة في إيران.

واضاف، ان مفاوضاتنا تركز على العقوبات الاقتصادية، وينبغي رفع العقوبات الاقتصادية في إطار الاتفاق النووي الذي تم في العام 2015.

وتابع، إذا تم تأمين مصالحنا، فلا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق.

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