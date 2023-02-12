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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:١٠ م

مرفق بالفيديو؛

كتيبة جنين تخوض اشتباكاً عنيفاً مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمخيم

كتيبة جنين تخوض اشتباكاً عنيفاً مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها للمخيم

استشهد شاب وأصيب اثنان آخران، برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم جنين اليوم الأحد 12/2/2023، وسط اشتباكات عنيفة مع "كتيبة جنين".

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.

جاء ذلك في أعقاب اكتشاف قوات خاصة صهيونية من قبل مقاومين في حي الجابريات بمخيم جنين.

وفي وقتٍ سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 3 إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، حيث وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وفي الإطار، قالت مصادر محلية:" ان قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت منزل الأسير زكريا الزبيدي في حي الجابريات واعتقلت شقيقه جبريل الزبيدي".

وكانت مصادر محلية قالت:" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة".

واعلنت كتيبة جنين ان قواتها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتخوض اشتباكات عنيفة وتحقق إصابات مباشرة.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1930615

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