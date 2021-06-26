اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت شهود عيان، أن وحدات خاصّة من "المستعربين" استخدمت ثلاث مركبات فلسطينية لاقتحام أحياء البيادر وعز الدين في حي جنين الشرقي، ثم ساندتها 20 دورية عسكرية هاجمها المسلحون بإطلاق النار.

كما انه قالت منظمة العفو الدولية أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين من اعتقال الجماعي حتى قمع التظاهرات السلمية و تعذيب المحتجزين.

وفي هذا الصدد ، أكد "صالح حجازي" ، أحد كبار المسؤولين في منظمة العفو الدولية، أن الأدلة التي تم جمعها تظهر بوضوح أن شرطة النظام الصهيوني ترتكب جرائم عنصرية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والقدس.

في 13 مايو، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أنه منذ 13 مايو، قام المستوطنون الصهاينة بإتلاف 90 مركبة فلسطينية ورجم الفلسطينيين بالحجارة بشكل متكرر داخل منازلهم.

وأكدت المنظمة أن شرطة النظام الصهيوني اعتقلت أكثر من 2150 فلسطينيًا في الفترة من 1 مايو إلى 10 يونيو وما زالت لا تنوي إنهاء الإجراءات القمعية ضدهم.

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