اشتباكات مسلحة في جنين تُفشل مهمة الاحتلال خلال اقتحامه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهود عيان: "إن قوات كبيرة من الدبابات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، وقامت بمحاصرة منزل آل الجعبري بحثاً عن المطارد عمر الجعبري في بلدة اليامون، وسط مقاومة شديدة من الشبان والمقاومين الذي أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال".

وبينت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال تعرضت لوابل كثيف جداً من المفرقعات النارية بشكل مباشر في بلدة اليامون غرب جنين، مما أصابهم بحالة هلع في صفوف قواتها التي سارعت لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة عقب استهدافها بالمفرقعات النارية وقنابل المولوتوف في بلدة اليامون غرب جنين.

وأوضحت المصادر أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر المطارد عبد الرحمن السعدي أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي خلال اقتحام مخيم جنين".

ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وكتيبة جنين تواصل التصدي لقوات الاحتلال المقتحمين في كافة البلدات والمدن في الضفة المحتلة، وتكبده في العديد من المرات خسائر فادحة.

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