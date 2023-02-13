منتخبا كرة القدم الايراني والعراقي يلتقيان وديا في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دارت في الأيام الأخيرة نقاشات حول إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبا إيران والعراق لكرة القدم في تقويم مباريات فيفا الدولية.

وبعد ذلك، وفقا للمفاوضات التي جرت بين اتحادي كرة القدم الإيراني والعراقي، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي على إقامة المباراة في ملعب آزادي في طهران.

ومن المفترض أن يتم توقيع عقد هذه المباراة قريبًا، ولكن وفقًا للمفاوضات الإيجابية والنهائية، سيواجه المنتخب الوطني الايراني، الاسود الرافدين في ملعب آزادي، يوم 25 أو 26 من أبريل المقبل.

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