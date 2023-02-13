  1. إيران
  2. الرياضة
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٢:٠٢ م

منتخبا كرة القدم الايراني والعراقي يلتقيان وديا في طهران

منتخبا كرة القدم الايراني والعراقي يلتقيان وديا في طهران

توصل الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره العراقي لإقامة مباراة ودية بين منتخبا البلدين يوم الـ26 أو 27 من فبراير المقبل في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دارت في الأيام الأخيرة نقاشات حول إمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبا إيران والعراق لكرة القدم في تقويم مباريات فيفا الدولية.

وبعد ذلك، وفقا للمفاوضات التي جرت بين اتحادي كرة القدم الإيراني والعراقي، توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي على إقامة المباراة في ملعب آزادي في طهران.

ومن المفترض أن يتم توقيع عقد هذه المباراة قريبًا، ولكن وفقًا للمفاوضات الإيجابية والنهائية، سيواجه المنتخب الوطني الايراني، الاسود الرافدين في ملعب آزادي، يوم 25 أو 26 من أبريل المقبل.

/انتهى/

رمز الخبر 1930631

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات