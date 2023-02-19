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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٥:٠٧ م

المنتخب الايراني لكرة الصالات سيواجه نظيره الأوزبكي في مباراة ودية

المنتخب الايراني لكرة الصالات سيواجه نظيره الأوزبكي في مباراة ودية

أعلن رئيس لجنة كرة الصالات باتحاد كرة القدم الايراني، احسان اصولي، انه سيواجه المنتخب الإيراني نظيره الأوزبكي أبريل المقبل في لقاء تحضيري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن رئيس لجنة كرة الصالات باتحاد كرة القدم، عن لقاء المنتخب الإيراني مع منتخب أوزبكستان تحضيريا في أبريل المقبل.

وفي هذا الصدد، قال إحسان أصولي: بحسب التخطيط الذي اجريناه، سيخوض المنتخب الإيراني لكرة الصالات مباراة تحضيرية في تقويم مباريات فيفا الدولية في أبريل المقبل، حتى تستمر عملية تحضير منتخبنا بقوة.

وأضاف: وفقًا للاتفاقيات، فإن المنتخب الوطني لكرة الصالات سيقيم مباراتين وديتين مع منتخب أوزبكستان لكرة الصالات في أبريل المقبل. ونظراً لتزامن هاتين المباراتين مع شهر رمضان المبارك ، ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً في طهران.

يشار إلى أن منتخب إيران لكرة الصالات سيشارك في البطولة السداسية في تايلاندا في شهر مارس المقبل ضمن المجموعة الاولى يشمل على كل من منتخبات مصر والسعودية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930802

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