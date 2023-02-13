الصحة الإيرانية تسجل حالتي وفاة و126 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن حالتي وفاة و126 إصابة بكورونا خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأضافت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الإثنين إلى 144الفا و783 شخصاً وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 565 ألف و 678 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 338 الف و 306 شخصا.

انتهى