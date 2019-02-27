الرئيس السوري يدعو ظريف لزيارة دمشق

وافادت وكالة مهر للأنباء انه بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين وزير الخارجية الايراني ونظيره السوري، اعلن السفير السوري بطهران في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" ، ان رئيس الجمهورية العربية السورية "بشار الاسد" وجه دعوة الى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية لزيارة سوريا.

وكان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قد بحث في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع نظيره السوري "وليد المعلم" ، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر ان الرئيس السوري "بشار الاسد" قام أمس الاول الاثنين بزيارة قصيرة لطهران التقى خلالها قائد الثورة الاسلامية آية الله "السيد علي الخامنئي" ونظيره الايراني "حسن روحاني"./انتهى/