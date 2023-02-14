الرئيس الإيراني يصل الى بكين على رأس وفد رفيع المستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم إلى مطار بكين الدولي وكان في استقباله وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.

وسيتم استقبال آية الله رئيسي رسميا من قبل رئيس هذا البلد في الكونغرس الصيني في غضون ساعات قليلة.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية للصين بعد 20 عامًا.

اللقاء مع رئيس الصين وتوقيع وثائق مهمة للتعاون الثنائي بحضور رئيسي البلدين، وكذلك لقاء رئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع الدكتور رئيسي. ضمن خطط اليوم الأول من رحلة الرئيس الايراني التي تستغرق ثلاثة أيام.

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