طهران: زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين تتمحور حول الاتفاقية الاستراتيجية للتعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار بهادري جهرمي، خلال مؤتمر صحفي له صباح اليوم الثلاثاء، إلى زيارة الرئيس الايراني للصين وأهداف هذه الزيارة، قائلا: "ان هذه الزيارة هي الزيارة الخارجية العاشرة لرئيس الجمهورية في أقل من عام ونصف من عمر حكومته، وستتمحور حول تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية لمدة 25 عامًا بين إيران والصين، مع التركيز على القضايا الاقتصادية".

وأوضح أن التشكيلية الأساسية للوفد المرافق لرئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة يتكون من الأعضاء الاقتصاديين، مضيفا: "الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران، وبالتالي، سيكون العمل الاستراتيجي في هذه الرحلة في مجال تطوير وتسريع التفاعلات الاقتصادية".

وفي قسم آخر من تصريحاته، أشار بهادري جهرمي إلى مرسوم قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، لعفو عدد كبير من السجناء، مؤكدا: "ان مرسوم العفو الأخير لقائد الثورة هو مظهر آخر من مظاهر اقتدار الجمهورية الإسلامية وحنانها وتعاطفها. ومنذ بداية اعمال الشغب ميز قائد الثورة بين من شارك فيها بشكل احساسي أو تاثروا بالدعاية وبين من شارك فيها بشكل منظم".

ووصل الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، صباح اليوم، الثلاثاء، إلى مطار بكين الدولي وكان في استقباله وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.

وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية للصين بعد 20 عامًا.

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