رئيسي قبيل توجهه للصين: سيتم توقيع عشرين مذكرة تفاهم بين البلدين خلال هذه الزيارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، أشار قبيل توجهه إلى الصين للصحفيين إلى أهداف وخطط زيارته إلى الصين: "هذه الزيارة تتم بدعوة من رئيس دولة الصين الصديقة".

وأضاف: بادئ ذي بدء ، سيجري في هذه الزيارة متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على مدى 25 عاما .

وقال محمد جمشيدي ، النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية ، فان زيارة رئيسي إلى الصين هي أول زيارة يتم إجراؤها بدعوة من الصين في العقدين الماضيين.

وذكر جمشيدي أن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة المهمة هي اقتصادية وسياسية واستراتيجية.

وقال الرئيس الايراني: لدينا علاقات كثيرة مع الصين ، لكن قدرات البلدين لم تستغل بالقدر المنشود من أجل تحسين مستوى العلاقات ، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وأضاف رئيسي: "للأسف ، يجب أن أقول إننا متخلفون بشكل خطير في هذا الصدد. فدول مثل الصين وإيران في آسيا لديها الكثير من الطاقات والمصالح المشتركة على المستوى الإقليمي والعالمي ويمكن أن يكون لديها علاقات اكبر ".

وأضاف: علينا أن نتابع ونعوض عن التخلف الذي حدث حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين والتعويض عن هذا التخلف يعني ضرورة الاعتراف بقدرات البلدين وبذل الجهود لتبادل هذه القدرات ، لا سيما في الأمور الاقتصادية.

وذكر أن معظم العلاقات الاقتصادية والتجارية هي في مجال الطاقة وأضاف: إن الوزارء الذين يرافقونه في هذه الرحلة قد خططوا من قبل لمذكرات التفاهم ، وخلال هذه الرحلة سيتم توقيع عشرين مذكرة تفاهم من قبل كبار المسؤولين في البلدين ومن المهم أن يتم متابعة هذه العلاقات بشكل استراتيجي على المستوى الثنائي.

وفي إشارة إلى عضوية إيران في منظمة شنغهاي ، قال رئيسي: "على المستوى الإقليمي ، لدينا عضوية في منظمة شنغهاي ، التي أوجدت ارتباطًا بالبنية التحتية الاقتصادية للمنطقة وأوجدت أساسًا جيدًا للتواصل مع جميع الدول الآسيوية وخاصة الصين.

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