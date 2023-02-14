الرئيس الصيني يستقبل نظيره الإيراني/ إطلاق 21 طلقة مدفعية تكريماً لرئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الصيني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي الذي سافر إلى هذا البلد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في بكين.

وفي هذا الحفل، تم إطلاق 21 طلقة مدفعية تكريماً لرئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفد رفيع المستوى، وبعد التقاط صورة تذكارية لرئيسي إيران والصين، تعرف أعضاء الوفدين رفيعي المستوى من البلدين على بعضهما البعض.

ولاحقًا، بعد أن وقفا الرئيسين على المنصة الرسمية، تم عزف النشيد الوطني للبلدين. ومباشرة بعد حفل الترحيب الرسمي، عقدت المفاوضات الثنائية للوفود رفيعة المستوى من البلدين. وبعد هذا الاجتماع، سيتم التوقيع على وثائق مهمة للتعاون الثنائي بين إيران والصين من قبل مسؤولي البلدين بحضور الرئيسين.

ووصل آية الله الدكتور سيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم إلى مطار بكين الدولي وكان في استقباله وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.

/انتهى/