218 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 218 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 10-02-2023 حتى 16-02-2023، أدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 8 آخرين، كما استشهد خلال الفترة 6 شهداء فلسطينيين.

ووثق المركز 25 عملية إطلاق نار، وعمليتي طعن، وعملية دهس واحدة، و8 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وعملية واحدة لحرق منشآت وآليات ومركبات عسكرية.

وخلال الأسبوع، أسقط المقاومون طائرة استطلاع للاحتلال، وألقوا 9 عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال وحواجزه.

وتصدى الشباب الثائر لـ33 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة، ورشقوا قوات الاحتلال 3 مرات بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وحسب المركز، شهدت الضفة والقدس 3 مظاهرات ضد الاحتلال، واندلعت 75 مواجهة في نقاط مختلفة، وألقى الشبان الحجارة 57 مرة صوب الاحتلال.

وتصاعدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

فلسطين اليوم

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